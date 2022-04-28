فيديو - استشاري طب الأسرة يحذر من هذه المكونات في "كحك العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

حذر الدكتور ناصر رمزي استشاري طب الأسرة والتغذية، من التهاون في تناول كميات كبيرة من الحلوى خاصة الكعك والبسكوت خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن ذلك ربما ينعكس بالسلب على الصحة العامة بأفراد الأسرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة مع الدكتور ناصر رمزي، في محافظة الشرقية، حول العادات الغذائية السليمة خلال أيام عيد الفطر المبارك 2022.

وأكد الدكتور ناصر رمزي، أن العادات الغذائية في أيام العيد، لن تختلف كثيرًا عن فترات الصيام خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لأن الفرد في الأسرة كان يتناول وجبتي الإفطار والسحور خلال رمضان بفارق زمني يقارب الـ8 ساعات، لذلك لن يجد صعوبة في العودة لنظام 3 وجبات في اليوم الواحد بضوابط طبيعية.