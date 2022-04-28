محافظ المنيا يصدر حركة تغيير في المحليات.. تعرّف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، حركة تغييرات لعدد من قيادات المحليات، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.

وشملت حركة المحليات، تكليف سعيد محمد أحمد حسن، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، كما جرى ندب المهندس أحمد حسن عبد المنعم محمد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للقيام بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، وتصعيد 5 من رؤساء الوحدات القروية وموظفي الوحدات المحلية إلى نواب لرؤساء المراكز والمدن.

وضمت الحركة أيضًا، تكليف 10 موظفين لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، ونقل نائبين لرؤساء المراكز قائمين بالعمل بالوحدات المحلية إلي نواب بالعمل بوحدات محلية أخرى، وكذلك نقل 13 من رؤساء الوحدات القروية إلى رؤساء وحدات قروية أخرى، وجرى إنهاء تكليف 8 من رؤساء الوحدات المحلية القروية وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية.

وأكد المحافظ، على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين.