رحلته انتهت داخل صندوق.. "محمد" سافر للبحث عن رزقه في العراق وعاد جثة لكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطر الحزن على أهالي قرية كفر حنس، التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، اليوم الخميس، بعد الإعلان عن وفاة أحد شباب القرية أثناء عمله في مدينة المنصور بدولة العراق.

أكد ياسر منير، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين، وكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشاب المتوفى محمد بسيوني، غادر مسقط رأسه قرية كفر حنس، منذ حوالي عامًا إلى دولة العراق للعمل هناك عامل "مبيض محارة"، وأثناء عمله صعقه التيار الكهربائي ما أدى إلى وفاته، وجرى نقله إلى مستشفى اليرموك. وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الجثمان.

وقال إنه بدوره كعضو مجلس النواب تواصل مع وزارة الخارجية المصرية، ومن خلالها أنهى محامي من السفارة المصرية لدى العراق جميع الأوراق الخاصة بإجراءات استلام الجثمان، ووفق ذلك جرى شحن الجثمان مساء اليوم الخميس، من خلال الطيران المصري تمهيدًا لدفن الجثمان بمسقط رأسه قرية كفر حنس التابعة لمركز قلين.