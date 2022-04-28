غوتيريش بعد لقائه زيلنسكي: نسعى جاهدين لتسهيل الإجلاء من مصنع آزوفستال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد محادثات في كييف اليوم الخميس، إن المنظمة الدولية تبذل قصارى جهدها لجعل الإجلاء من مصنع للصلب يتحصن فيه مقاتلون ومدنيون في مدينة ماريوبول ممكنا.

وأضاف بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “في الوقت الراهن لا يمكنني سوى أن أقول لكم إننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لن أدخل في أي تعليقات يمكن أن تقوض هذه الإمكانية”.

وقال زيلينسكي “أثق تمام الثقة، مثلما يعتقد كثير من أقارب المحاصرين (في مصنع الصلب) في آزوفستال، أن الأمين العام، ونحن (معه)، سيكون بإمكاننا تحقيق نتيجة جيدة”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت في بيان لها أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق “من حيث المبدأ” على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية.

وكان غوتيريش جدّد دعوته كلاً من موسكو وكييف للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لإنشاء ممرّات إنسانية في أوكرانيا لإيصال المساعدات وإجلاء المدنيين.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، الثلاثاء، خلال زيارة لموسكو، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.