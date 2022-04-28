شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة حبوب من أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت أوكرانيا اليوم الخميس روسيا بسرقة حبوب من أراض احتلتها، في تصرف قالت إنه زاد من التهديد للأمن الغذائي العالمي الناجم عن اضطرابات غرس البذور في الربيع وإغلاق الموانئ الأوكرانية خلال الحرب.

وفي رده على سؤال بشأن هذه الادعاءات قال الكرملين إنه ليس لديه معلومات في هذا الصدد، فيما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان مكتوب إنها "تستنكر بشدة الأفعال الإجرامية للاتحاد الروسي فيما يسمى بمصادرة المحاصيل من المزارعين بإقليم خيرسون" في جنوب أوكرانيا.

ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن السرقة المذكورة للحبوب بإقليم خيرسون الذي خضعت مدينته الرئيسية لاحتلال القوات الروسية منذ الأيام الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وذكرت الوزارة "نهب الحبوب من إقليم خيرسون وكذلك منع الشحنات من الوصول إلى الموانئ الأوكرانية وتلغيم خطوط الشحن يهدد الأمن الغذائي للعالم".

وأضافت "نطالب بتوقف روسيا عن سرقة الحبوب، رفع الحصار عن الموانئ، إعادة حرية الملاحة والسماح بمرور السفن التجارية"، وقال مكتي المدعي العام الأوكراني في بيان منفصل إنه فتح تحقيقا جنائيا في ادعاءات استيلاء جنود روس عبر التهديد بالعنف في 26 أبريل نيسان على 61 طنا من القمح من مشروع زراعي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.