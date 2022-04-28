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«جوتيريش» : نسعى لإجلاء المتحصنون داخل مصنع في ماريوبول

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الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد محادثات في كييف اليوم الخميس، إن المنظمة الدولية تبذل قصارى جهدها لجعل الإجلاء من مصنع للصلب يتحصن فيه مقاتلون ومدنيون في مدينة ماريوبول ممكنا.

وأضاف بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في الوقت الراهن لا يمكنني سوى أن أقول لكم إننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لن أدخل في أي تعليقات يمكن أن تقوض هذه الإمكانية".

وقال زيلينسكي "أثق تمام الثقة، مثلما يعتقد كثير من أقارب المحاصرين (في مصنع الصلب) في آزوفستال، أن الأمين العام، ونحن (معه)، سيكون بإمكاننا تحقيق نتيجة جيدة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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