شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : روسيا تخطط لتصويت وهمي على استقلال مناطق بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت الولايات المتحدة روسيا اليوم الخميس بالتخطيط لإجراء تصويت وهمي على الاستقلال لتبرير احتلالها لأراض في أوكرانيا، فيما كثفت القوات الروسية هجومها في الشرق.

وبعد أكثر من شهرين من الغزو الذي سوى مدنا بالأرض لكنه فشل في الاستيلاء على العاصمة كييف، تواصل روسيا الهجوم للاستيلاء على منطقتين في الشرق في معركة يعتبرها الغرب نقطة تحول حاسمة في الحرب.

وعلى الرغم من طرد القوات الروسية من شمال أوكرانيا الشهر الماضي، فإنها موجودة بقوة في الشرق، حيث يسيطر الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو على أراض منذ عام 2014، ويسيطرون أيضا على جزء من الجنوب استولوا عليه في مارس آذار.

وقالت البعثة الأمريكية في جهاز الأمن التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الكرملين ربما يحاول إجراء "استفتاءات وهمية" في المناطق الجنوبية والشرقية التي سيطر عليها منذ الغزو في 24 فبراير شباط، مستخدما "حيلة استخدمت كثيرا للسرقة في أحلك فصول التاريخ".