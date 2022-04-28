شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يتولى رئاسة اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن توليه رئاسة اللجنة النوعية للشباب في الحزب لمدة 4 أشهر حتى انعقاد انتخابات الهيئة العليا للوفد، وذلك استجابة لمطلب الشباب الجماعي خلال اجتماعه بأعضاء لجان شباب الوفد من مختلف المحافظات، مرددين هتافات "عبد السند هو السند - عاش الوفد ضمير الأمة" تعبيرًا عن سعادتهم بقرار رئيس الحزب.

جاء ذلك بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ومحمد مدينة نائب رئيس الحزب والدكتور هاني أباظة اللواء هاني أباظة، عضو مجلس النواب وسكرتير عام مساعد حزب الوفد واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا وياسر قورة عضو المجلس الاستشاري بالحزب والإعلامي شريف عارف وعدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

واستمع رئيس الوفد لآراء ومقترحات الشباب حول تشكيل اللجان النوعية ولجان الشباب على مستوى الجمهورية وآليات العمل لدعم وجود بيت الأمة في الشارع المصري وعودته لمكانته وقيمته التي يتمتع بها.

وأكد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن معايير اختيار والتشكيل للجان تعود إلى سند قانوني وهو لائحة الحزب، ولا يحق لأحد أن يخالف تلك اللائحة ومن يخالفها يُعرض نفسه للمحاسبة، مؤكدًا أن الأصل هو أن اللائحة تنص على أن اللجان النوعية والمحافظات بالتعيين، واللجان النوعية ليس لها سلطة داخل لجان المحافظات الذي يتراوح عدد التشكيلات فيها من ١٨ ل ٣٥ وتعود تبعيتهم للجان المحافظات.

وقال يمامة إن كلمة رئيس الوفد ليست قانون، واللجان النوعية التي يتم تشكيلها تهدف إلى طرح ملفات وماقشاتها لتقدم يد العون للهيئات المتخصصة داخل الحزب وخارجه، لافتًا إلى أن الآن يتم بحث العودة والتنشيط لتلك اللجان لصياغة ورقة عمل للمشاركة فى مشروع الحوار الوطني السياسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.