شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العوضى: سأتقدم بقائمة للمحامين المحبوسين للجنة العفو الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن ملف المحامين المحبوسين علي رأس أولوياته، مضيفا أنه عرض الأمر بالفعل بعد تقديم الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين.

وأضاف طارق العوضى أن هناك وعود جدية وصادقة من القيادة السياسية بأن يشهد هذا الملف انفراجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بقائمة كاملة للمحامين، مطالبا الجميع بالمساعدة وتقديم معلومات دقيقة عن كل حالة.

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد ثمنت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت هذه القرارات عقد حوار سياسي بين كل مكونات الطيف السياسي المصري، لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر، وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.