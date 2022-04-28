الأوروبي لإعادة الإعمار يضخ 100 مليار دولار في سندات "سكاتيك" الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار ضمن مشاركته في إصدار سندات خضراء معتمدة بقيمة إجمالية 334.5 مليون دولار مدعومة بست محطات طاقة شمسية مملوكة لشركة سكاتيك إيه إس إيه.

وقال البنك في بيان له اليوم، إنه قدم 30 مليون دولار في إطار "مرفق تعزيز الائتمان" للمستثمرين المؤسسين المشاركين.

وأوضح أن "مرفق تسهيل الائتمان" يهدف إلى تقديم"غطاء التأمين ضد المخاطر السياسية" من وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA)، بما يساهم في جذب فئة جديدة من المستثمرين المؤسسين الدوليين إلى قطاع الطاقة المتجددة في مصر، مما يمهد الطريق لإصدارات سندات خضراء أكثر مراعاة للبيئة في المستقبل.

ويُعد هذا السند المعتمد بموجب معيار سندات المناخ، هو أول إصدار لسندات خضراء لمشروع خاص في مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وأضاف البنك أنه سيكون للإصدار تأثير محفز على مستثمري الطاقة المتجددة الذين يسعون إلى الوصول إلى أسواق رأس المال في بيئة الاقتصاد الكلي المتقلبة بعد الجائحة، مما يتيح لهم الحصول على تمويل من مجموعة المستثمرين المؤسسين الدوليين المتزايدة.

ويتم تمويل الإصدار بشكل مشترك من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي (FMO)، ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية(DEG) ومستثمرين مؤسسيين من القطاع الخاص، وفقا للبيان.