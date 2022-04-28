الدفاع المدني اللبناني يواصل عمليات البحث عن مفقودي مركب طرابلس لليوم الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت-( أ ش أ)

واصلت وحدات الجيش اللبناني بالتعاون مع وحدات من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عمليات البحث لليوم الخامس على التوالي، عن ضحايا حادث غرق مركب قرب سواحل طرابلس مساء السبت الماضي، وعلى متنه عشرات الركاب، حيث تم انقاذ 45 راكبا وانتشال 7 جثث فيما لا يزال قرابة 30 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الجيش اللبناني أن وحدات القوات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى وحدة من قوات اليونيفيل قامت اليوم بعمليات البحث على طول السواحل اللبنانية أملا في الوصول إلى المفقودين.

كما واصلت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، العمل لمؤازرة الوحدات البحرية في الجيش اللبناني، في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل براً وبحراً عن المفقودين، حيث تم توزيع العناصر على امتداد الشاطئ اللبناني من العبدة مروراً بطرابلس ثم شكا، ثم البترون وصولاً إلى جونية في محاولة للعثور على أي من المفقودين.

وقامت قوات الدفاع المدني باستخدام طائرة مسيرة Drone للحصول على صور جوية دقيقة تسهم في مساعدة العناصر لإتمام عمليات البحث والإنقاذ.