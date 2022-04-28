قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلائع مصر من طلبة (الجامعات – المدارس) والوزارات إلى عدد من الوحدات العسكرية خلال شهر أبريل.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع المصري وتعزيز القدرات المصرية في شتى المجالات.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية حيث تم تنفيذ زيارة لمدرسة فارسكور الزخرفية العسكرية إلى قاعدة المنصورة الجوية، وزيارة أخرى من طلبة جامعة المنصورة للوحدة البيطرية للذبح الآلي، فضلا عن تنفيذ زيارة مدرسة رأس البر للصناعات البحرية إلى قاعدة بورسعيد البحرية، كما تم تنفيذ زيارة لوزارة الشباب والرياضة للمعهد الصحي إناث بأحمد جلال.

وفي سياق متصل تم تطوير المحتوى الدراسي وطريقة التدريس لمادة التربية العسكرية بما يتناسب مع المستوى العلمي والمعرفي للطلبة من خلال تدريس موضوعات (التوعية القومية - التاريخ العسكري - التحديات/التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري - الشائعات - الحروب غير النمطية - مكانة الشهيد – دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة) بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والافتتاحات الرئاسية المستمرة لتنمية روح الولاء والانتماء لدى رجال وقادة المستقبل.

وتأتي تلك الجهود في إطار العمل على ترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لدى الجيل الجديد حتى يكون قادرا على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية في العصر الحديث.

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