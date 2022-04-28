بطول 88 مترا.. ميناء دمياط يستقبل السفينة "HIMMEL" لتحميل شحنة نترات الأمونيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- رامي محمود:

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس، استقبال 10سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية ومغادرة 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، منها السفينة "HIMMEL" والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 88 مترا وبعرض 11 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وقال بيان صادر عن هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21880 طن تشمل : 2800 طن مولاس و 16450 طن فوسفات و 630 طن نترات أمونيوم و 2000 طن رمل زجاجى.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25601 طن تشمل: 9000 طن ذرة و569 طن فول صويا و11300 طن خردة و1500 طن سلاج و3232 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1366 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 507 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2141 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97941 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 235033 طنا .

وغادر الميناء 1 قطار بحمولة إجمالية 1275 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5798 شاحنة.