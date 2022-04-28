بالصور| زراعة الوادي الجديد تعلن توريد 56 ألف طن قمح للصوامع

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من حصاد 50050 فدان قمح على مستوى المحافظة وتوريد 56833 طن قمح تضمنت توريد 3858 طنا بصومعة الخارجة و 28379 طن بصومعة شرق العوينات و 49 طنا ببنك التسليف و 24547 طنا خارج المحافظة.

وتابع الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أعمال الحصاد والتوريد بمركز الخارجة بالتنسيق مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، حيث تفقد عدة مناطق لحصاد القمح وعقد لقاءات مع المزارعين.

وقال المرسى: إن محصول القمح سجل هذا الموسم 2021 /2022 مساحة مزروعة بلغت 342094.21 فدانا بزيادة قدرها 88083.11 فدان عن العام السابق، وكانت أكبر مساحة مزروعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 191439 فدانا يليها الفرافرة، بلغت مساحة القمح بها 95044 فدانا.

وأضاف المرسى، أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بتوفير كافة التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى طبقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، مع التشديد على إجراءات حظر نقل الأقماح بين المراكز أو خارج المحافظة، مؤكدًا مبادرة المحافظة لمنح حوافز مجزية لموردي القمح من صغار المزارعين والمستثمرين، وأن حجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح هذا العام 914 ألفا و633 طنا.