ألمانيا تعلن عدم تأثر أمن إمداداتها بوقف ضخ الغاز الروسي لبولندا وبلغاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بون- (د ب أ):

أكدت السلطات الألمانية المختصة بإمدادات الطاقة أن وقف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا وبلغاريا ليس له تأثيرات حتى الآن على أمن الإمدادات في ألمانيا.

جاء ذلك في التقرير اليومي عن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا الصادر في مدينة بون اليوم الخميس عن الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا.

وكتبت الوكالة في تقريرها أن "أمن الإمدادات في ألمانيا مضمون في الوقت الراهن" مشيرة إلى أن تدفقات الغاز إلى ألمانيا عند المستوى المعتاد.

وتابعت الوكالة أن وضع الإمدادات في بولندا وبلغاريا مستقر بعد وقف الإمدادات الروسية حيث يمكن لكلا البلدين استخدام مصادر إمداد أخرى في الوقت الراهن وذكرت الوكالة أن " كلا البلدين لم يصدرا إنذارا مبكرا (في إطار خطة الطوارئ للغاز) وهو الأمر الذي يفيد بأن وضع الإمداد آمن".

وقالت الوكالة إن البلدين لم يطلبا إجراءات تضامنية في الوقت الراهن.

وأشارت الوكالة إلى استمرار الارتفاع في مستويات الملء في خزانات الغاز الألمانية. وأفادت أحدث البيانات المتاحة بأن المستوى الإجمالي لمنسوب الملء يبلغ 6ر33% وقالت إنه مستوى مشابه لعام 2017 وأعلى بصورة ملحوظة عن ربيع 2015 و2018 وكذلك 2021.

وسجل سعر الجملة للغاز الطبيعي الذي سيتم تسليمه في مايو المقبل انخفاضا طفيفا، وذكرت الوكالة أنه وصل صباح اليوم وفقا لمؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي إلى 75ر102 يورو لكل ميجاواط/ساعة أي أقل بنسبة 4% من سعره أمس.