جامعة دمياط تحتل المرتبة الخامسة بين الجامعات المصرية بتصنيف تايمز 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط-رامي محمود:

أعلنت مؤسسة تايمز العالمية اليوم الأربعاء، نتائج تصنيف تايمز لتأثير الجامعات THE:Impact Ranking 2022 وذلك على هامش قمة التايمز للتأثير والابتكار The Innovation and Impact Summit والتي أقيمت في العاصمة السويدية ستوكهولم.

و قال بيان لجامعة دمياط أنه على الرغم من حداثة الجامعة إلا أنها استطاعت الحفاظ على ظهورها في هذا التصنيف للعام الثالث على التوالي فجاء ترتيب الجامعة 601-800 عالمياً والترتيب الخامس محلياً.

وحققت جامعة دمياط تقدماً ملحوظاً في السبعة عشر معيار من معايير هذا التصنيف العالمي الذي يهتم بمدى تأثير الجامعات في مجتمعاتها المحلية من خلال تحقيق الاستدامة العالمية وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.فعلى سبيل المثال حصلت جامعة دمياط على المركز 101-200 عالمياً في كل من المعيار الرابع عشر: الحياة والبيئة المائية، و المعيار السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معتدلة.

كما حصلت الجامعة على المركز 301 في كل من المعيار الثاني: الإسهام فى منع المجاعات، و فى المعيار الثاني عشر: ترشيد الاستهلاك والانتاج، وكذلك فى المعيار السادس عشر: السلام والعدل و المؤسسات القوية.

وعلى الرغم من تأهل ضعف عدد الجامعات المصنفة في ذلك التصنيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلا أن جامعة دمياط حافظت على تواجدها بالتصنيف للسنة الثالثة على التوالى و حققت مراتب متقدمة رغم ازدياد المنافسة بازدياد عدد الجامعات المصنفة عالمياً الي ما يزيد على 1500 جامعة على مستوى العالم هذا العام.

وقال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة ، أن هناك اهتماماً كبيراً بهذا التصنيف الذي يشمل جميع معايير التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تسعى الجامعة لتحقيقها كجزء من رسالتها و خطتها الاستراتيجية، التي تستهدف التواجد المميز محلياً واقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن ماحدث يعد ثمرة جهد كبير لقطاع الدراسات العليا وعلى رأسه الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، وفريق التصنيف بالجامعة بقيادة الدكتورة أمانى الدياسطى، كما أنه يعبر عن حسن الأداء المؤسسى لجميع المنتسبين بالجامعة بما يسهم فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.