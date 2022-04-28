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أردوغان يزور السعودية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي

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اسماعيل عبد الحي -  يزور الرئيس التركي رجب-طيب إردوغان الخميس، للمرة الأولى منذ مقتل الصحافي جمال في العام 2018 في اسطنبول، في خطوة يسعى من خلالها للحصول على دعم لبلاده التي تعصف بها أزمة مالية حادّة.

 

ويأتي الإعلان عن الزيارة، بعد أسابيع على نقل القضاء التركي ملفّ قضية خاشقجي إلى السعودية.

 

وقال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس الثلاثاء طالباً عدم نشر اسمه إنّ إردوغان سيزور المملكة الخميس وسيلتقي خصوصاً الملك سلمان، على أن يعود إلى أنقرة الجمعة.

 

وسيكون ولي العهد الأمير "في عداد الوفد" الذي سيستقبل الرئيس التركي، بحسب المصدر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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