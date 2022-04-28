رغم التوتر في العلاقات.. عملية تبادل أسرى بين أمريكا وروسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن متحدث باسم جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق تريفور ريد اليوم الخميس أنه عاد للولايات المتحدة بعد أن أطلقت روسيا سراحه في عملية تبادل مع أسير روسي.

وأجرت روسيا والولايات المتحدة عملية التبادل في ظل توتر العلاقات الثنائية إلى أقصى حد منذ عقود بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتم إطلاق سراح ريد أمس الأربعاء على مدرج مطار في أنقرة بتركيا مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو.

وقال مسؤولون أمريكيون إن التبادل لم يأت في إطار محادثات دبلوماسية أوسع ولا يمثل تغييرا في النهج الأمريكي تجاه أوكرانيا.

والعلاقات الروسية الأمريكية في أسوأ حالاتها منذ حقبة الحرب الباردة، وذلك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط والعقوبات الغربية التي فُرضت بعده على موسكو.

وقال المتحدث باسم ريد، وهو من تكساس، إنه عاد للولايات المتحدة، دون مزيد من التوضيح.

وقال والدا ريد في وقت سابق إنه سيُنقل إلى مستشفى عسكري للملاحظة. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرجل البالغ من العمر 30 عاما “في حالة معنوية جيدة” على الرغم من بعض المشاكل الصحية.

وكان ريد قد اعتقل في روسيا عام 2019 بتهمة تعريض حياة اثنين من أفراد الشرطة للخطر حين كان مخمورا خلال زيارة لموسكو. ووصفت الولايات المتحدة محاكمته بأنها “عبثية”.

وكانت القوات الأمريكية الخاصة قد اعتقلت الطيار الروسي ياروشينكو، الذي تمت مبادلته بريد، في ليبيريا عام 2010 وأُدين بالتآمر لتهريب كوكايين إلى الولايات المتحدة. وكانت روسيا قد اقترحت مبادلة ياروشينكو في يوليو تموز 2019 بأي أمريكي.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن ياروشينكو عاد إلى موسكو أمس الأربعاء حيث التأم شمله مع زوجته وابنته.