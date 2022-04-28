الإمارات ترسل 30 طن مساعدات للاجئين الأوكرانيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أرسلت دولة الإمارات، الخميس، طائرة تحمل على متنها 30 طنا من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي الذي تم تدشينه منذ شهر مارس/آذار الماضي للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون وخاصة من النساء والأطفال.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا: “تدعم دولة الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية الجهود الدولية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان واضطرارهم للجوء للدول المجاورة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، ولا سيما الغذاء والدواء”.

وأشار إلى أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي للشعب الأوكراني انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني، والتزاما بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وسيراً على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دعم الجهود الإغاثية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية.

يذكر أن الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار أميركي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.