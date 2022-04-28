شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في انهيار جسر مكدس بحركة المرور في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الشرطة الفلبينية اليوم الخميس بمقتل أربعة أشخاص، بينهم سائح نمساوي، جراء انهيار جسر في وسط الفلبين، ما تسبب في سقوط مركبات في نهر.

وأصيب 17 شخصا آخرون بعد الحادث الذي وقع أمس في بلدة لواي بإقليم بوهول.

ووقع الحادث لدى مرور أكثر من عشر سيارات فوق الجسر، الذي كان هيكله قد تضرر بعد زلزال بقوة 3ر7 درجة في عام 2013 . وبعد ترميمه، سُمح بحركة مرور خفيفة عليه، بالتزامن مع بناء جسر جديد بجانبه.

وأظهر تحقيق أولي أن من بين المركبات التي كانت على الجسر لحظة الانهيار شاحنة محملة بالحصى والرمل لاستخدامها في بناء الجسر الجديد.