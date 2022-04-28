بابل تفتح مدينتها الآثرية طيلة أيام العيد

اعلن مفتش اثار وتراث بابل حسين فليح الشمري، اليوم الخميس، عن فتح ابواب مدينة بابل الأثرية امام الزوار والسواح طيلة ايام عيد الفطر المبارك.

وذكر إعلام الهيئة العامة للآثار والتراث في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشمري أكد بأن مدينة بابل الأثرية ستكون ابوابها مفتوحة امام الزوار والسواح العرب والأجانب للأطلاع على حضارة بابل التاريخية بعد ان تم تهيئتها من كافة الجوانب وتوفير عدد كبير من المرشدين والأدلاء السياحيين لغرض تقديم المعلومات عن المدينة وتأريخها ومعابدها ومسرحها الشهير والقصور وغيرها".