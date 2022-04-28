موسكو تعلق على "شجاعة" وزيرة خارجية بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الرئاسة الروسية، الخميس، من أن استمرار صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يشكل خطرا على أمن أوروبا.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على حديث لوزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس أشارت فيه إلى ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة ليس إلى أوكرانيا فحسب بل إلى جورجيا ومولدوفا.

وقال بيسكوف إن "النزعة المتمثلة بضخ أسلحة، منها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى، تشكل بحد ذاتها الخطوات التي تهدد أمن القارة وتتسبب في انعدام الاستقرار".

وأمس الأربعاء، دعت تراس إلى زيادة شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتسليمها طائرات، مؤكدة أن الوقت يتطلب "شجاعة" في مواجهة روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: "يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة وأن نضاعف دعمنا لأوكرانيا" من "الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات واستخدام كل ما هو موجود لدينا (...) وتكثيف الإنتاج. نحن بحاجة إلى القيام بكل هذا".

على الجانب الآخر، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، الخميس، أنه "من حق بلاده "ضرب أهداف عسكرية روسية"، ملمحا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

وقال بودولياك في تغريدة عبر تويتر، إن "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين. وستدافع أوكرانيا عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للقتلة الروس. العالم يعترف بهذا الحق".