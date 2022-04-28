"العربى لحقوق الإنسان": رسائل الرئيس السيسى مواجهة شجاعة لأهم القضايا

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القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي، إن التحليل الحقيقي والواقعي لكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسى في حفل إفطار الأسرة المصرية، يمثل إرادة سياسية لبرنامج وطني يستهدف لم شمل المصريين في وطن يتسع للجميع.

وثمن عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعبر عن مبادرة صريحة ومواجهة شجاعة لأهم القضايا الوطنية وإعلاها، وهي لم شمل الأسره والمجتمع المصري بكافة أطيافه المجتمعيه والسياسيه والحزبية وفئاته دون تميز من أجل الاستمرار في الحفاظ علي جهود الدولة في تحديثها لتكون جمهورية جديدة.

وذكر عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن أبناء الأسرة المصرية والمجتمع المصري عليه مسؤلية جماعيه مشتركه في اعتبار كلمات الرئيس ورقه عمل وطنيه وخارطة طريق لحوار وطني مجتمعي سياسي وحزبي، ولم شمل الأسره المصرية نحو أهداف مشتركه لتعزيز وتنسيق الجهود للنهوض بالدولة المصرية.