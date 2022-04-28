شكرا لقرائتكم خبر عن توزّيع 875 سلة غذائية رمضانية في العاصمة التشادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 875 سلة غذائية رمضانية للفئات المحتاجة في المركزين الاجتماعيين رقمي 1 و 9 بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 5.250 فرداً، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .

يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .