شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب «آدم مدوبي» رئيساً لمجلس الشعب الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخب مجلس الشعب الصومالي رئيس البرلمان الصومالي السابق الشيخ آدم مدوبي رئيسًا جديدًا له في عملية تصويت جرت في معسكر "أفسيوني" التابع للقوات الجوية الصومالية بمقديشو.

وفاز مدوبي في الجولة الثانية من المنافسة برئاسة مجلس الشعب بعد حصوله على 163 صوتا مقابل 89 لمنافسه حسن عبدالنور.

وخاض سباق التنافس على منصب رئيس المجلس 7 مرشحين فشل 3 منهم في الانتقال إلى الجولة الثانية في حين انسحب مرشحان من المنافسة في الجولة الثانية.