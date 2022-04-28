موسكو تتهم الغرب بتحريض أوكرانيا علناً على مهاجمتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الرسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الدول الغربية تدعو أوكرانيا علناً إلى مهاجمة روسيا، مضيفة أن على الغرب أن يأخذ موسكو على محمل الجد عندما تقول إن توجيه ضربات على الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد.



وأبلغت روسيا عن سلسلة من الانفجارات في جنوب البلاد، وحريق في مستودع ذخيرة أمس الأربعاء، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث وصفها مسؤول أوكراني كبير بالرد على غزو موسكو.

قال الجيش الأوكراني، إن الهجمات التي تشنها روسيا على الجزء الشرقي من أوكرانيا، زادت حدة اليوم الخميس، حيثو حذرت الحكومة من تحركات من روسيا والقوات الموالية لها على الحدود مع مولدافيا.

وحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية فقد زادت القوات الروسية وتيرة هجماتها في شرق أوكرانيا بشكل كبير. وكتبت على صفحتها بفيس بوك، أن موسكو تحشد أيضاً قوات إضافية بالقرب من مدينة إيزيوم لمحاصرة القوات الأوكرانية في الشرق.