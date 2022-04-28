اعتداءات «جديدة».. طماطم وبيض وصفع على الوجه.. الاعتداءات على «ماكرون» تتواصل.. فيديو





الشارقة - اميمة ياسر - في اعتداء جديد على إيمانويل ماكرون، رُشق الرئيس الفرنسي، أمس الأربعاء بـ«الطماطم» إلا أنه لم يصب، وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية أن الاعتداء تم خلال جولة ميدانية أولى للرئيس الفرنسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة في سوق «سيرجي بونتواز»، قرب باريس.

وبينما كان الرئيس الفرنسي يتحدث مع المارة في وسط السوق بالضاحية الشمالية الغربية للعاصمة باريس، تم إطلاق الطماطم عليه إلا أنه لم يصب، وسارع عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة الرئيس الفرنسي ماكرون بفتح مظلة فوق رأسه لحمايته ومرافقته للمنطقة المغلقة في السوق، فيما نفى مقربون من الرئيس الفرنسي أن تكون الطماطم وصلت إلى الرئيس الفرنسي وأصابته، وأوضحوا أنهم فتحوا المظلة بسبب التوتر الذي أصاب الحشود التي أحاطت بالرئيس الفرنسي.

ضرب ماكرون بالبيض في ليون

لم تكن المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على الرئيس الفرنسي، ولكن شهدت زيارة سابقة له إلى أحد المعارض في مدينة «ليون» الفرنسية، ضبط قوات الأمن أحد الأشخاص الذي ألقى بيضة على ماكرون.

وفي موقف مشابه عام 2017 استهدف شخص ماكرون ببيضة أصابت رأسه خلال زيارته لمعرض زراعي وقبلها في 2016 رشقه المحتجون بالبيض خلال إضراب ضد إصلاحات العمل.

صفع ماكرون على وجهه

وشهد العام الماضي هجوم من نوع آخر على الرئيس الفرنسي، حيث أقدم أحد المواطنين الفرنسيين على صفعه على وجهه خلال جولته مع حشد في منطقة بجنوب شرق فرنسا، فيما سارع رجال الأمن الفرنسيين إلى إلقاء القبض عليه.