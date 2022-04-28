شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام يطالب بتشكيل المجموعة الثقافية لوضع استراتيحية لرفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل المجموعة الثقافية من عدد من الوزارات حتي تضع استراتيحية لرفع وعي المصريين، مقترحا أن يضاف لها الكيانات الشبابية الجديدة مثل اتحاد شباب الجمهورية وتنسيقية الأحزاب وحياة كريمة وكذلك خبراء في مجالات متنوعة ومفكرين وفنانين ولاعبي كرة القدم.

وقال علاء عصام فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :" المجموعة الثقافية" :"ونحن مُقبلون علي جمهورية جديدة أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي يجب أن نستعيد من ذاكرة الأمة أفكار ومقترحات ومشروعات قام بتقديمها مفكرين عظام كل آمالهم تقدم مصر ونهضتها، ومن أمثال هؤلاء جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق والذي قدم مشروع موضوعي وعميق بعنوان المجموعة الثقافية وهذه المجموعة على غرار المجموعة الاقتصادية في الحكومة، حيث الأخيرة تضم عدد من الوزارات مثل المالية والصناعة والتجارة والتموين وقطاع الأعمال العام، وهذه المجموعة تدير الاقتصاد المصري بشكل مؤسسي، هكذا اقتراح جابر عصفور أن تتشكل هذه المجموعة الثقافية من عدد من الوزارات حتي تضع استراتيحية لرفع وعي المصريين".

ولفت علاء عصام الى أنه يضم صوته للدكتور جابر عصفور ويطالب بتفعيل هذه المجموعة وتشكل من وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والآثار والسياحة والأوقاف والسياحة، مضيفا:" ولكني اقترح ايضا أن يضاف لها الكيانات الشبابية الجديدة مثل اتحاد شباب الجمهورية وتنسيقية الأحزاب وحياة كريمة وكذلك خبراء في مجالات متنوعة ومفكرين وفنانين ولاعبي كرة القدم المشهورين ويضعوا استراتيجية لنشر قيم الحداثة والتنوير في المجتمع بعد إنجاز برنامج ثقافي واضح للجمهورية الجديدة ويشكلوا آليات عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية في شكل أنشطة وفاعليات على مستوي الجمهورية".

وتابع :"واضافتي الحقيقية على هذا المشروع هو تشكيل خريطة مصر بشكل لا مركزي حيث يتم تقسيم مصر جغرافيا ويتشكل في كل محافظة ممثلين عن هذه الكيانات ليضعوا الاستراتيجية الثقافية لكل محافظة حسب أنماط الفنون بها وطبيعتها فمثلا بورسعيد قد لا تعاني من زيادة سكانية وهكذا البحر الاحمر فلسنا في حاجة لتوعية أهلها بتنظيم النسل في شكل مسرحيات وندوات مثلما نشاهد زيادة سكانية مرعبة في بقية المحافظات الأخري، بينما نركز في بورسعيد على تراثنا المنهوب والمضار حيث أن المعمار التاريخي في بورسعيد يشكل نسبة كبيرة من تراث مصر يجب الحفاظ عليه".

وذكر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الفكرة سينضم لها طلاب المدارس والجامعات والمتطوعين بشكل عام ومن خلال اللامركزية الثقافية وسنحقق نجاح باهر في عملية العدالة الثقافية في الجمهورية الجديدة.

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