شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى مهنئا الرئيس السيسى بعيد العمال: حملة مشاعل العمل خير زاد للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكداً أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج.

وقال رئيس مجلس النواب فى نص برقية التهنئة: " أتقدم إليكم - سيادة الرئيس - باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذى يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات فى شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً."

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج وبأيديهم شيدت على أرض مصر مصانع، وأقيمت مزارع وسدود وفرت لأرضها الخصبة أسباب الحياة.

وتابع: "يظل لكم الفضل – يا فخامة الرئيس – فى الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها، وترفعتم عن إثارة الغبار على الماضى إنما نظرتم إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة"، وأضاف: "تلك كانت مسئولية ضخمة وجسيمة، فى حاجة إلى فكر الرجال وعزم الرجال، وكنتم القادرون على هذا الفكر وهذا العزم."

واختتم رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة، بالدعاء: "فسر على بركة الله، والله ولى التوفيق والسداد."