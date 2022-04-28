رئيس الوزراء الياباني يبدأ غدا جولة في جنوب شرق آسيا وأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، غدا الجمعة جولة تستغرق مدتها ثمانية أيام، وتشمل زيارة خمس دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا، بحسب ما أعلنه كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو اليوم الخميس.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بأن كيشيدا سيزور إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وإيطاليا وبريطانيا، وسيجري محادثات مع زعيم كل دولة، قبل أن يعود إلى اليابان في السادس من مايو.

وقال ماتسونو إن رئيس الوزراء يعتزم مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات مع القادة، تتضمن الأوضاع الإقليمية والعالمية والعلاقات الثنائية.

وأوضح أن كيشيدا سوف يعمل على تعزيز المزيد من التعاون مع كل دولة، لكي تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.