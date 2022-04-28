حمدين صباحي وخالد يوسف يستقبلان حسام مؤنس فور الإفراج عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أُفرج صباح اليوم الخميس عن الصحفي حسام مؤنس، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عنه.

وكان في استقبال حسام مؤنس، فور خروجه، المخرج خالد يوسف وحمدين صباحي، والأسرة وعدد من الأصدقاء.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم 27 أبريل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 177 لسنة 2022، بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس، المتهم في قضية خلية الأمل.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "يعفى عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة".

وتضم القضية 957 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" كلا من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

يأتي القرار الجمهوري بعد ساعات من حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي وجه خلاله الرئيس بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع اختصاصاتها.

كما وجه الرئيس بحوار وطني واسع مع جميع التيارات مؤكدا أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".​