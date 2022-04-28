عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 6 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 728 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 936 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1092 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1248 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8736 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1886 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.03%، في الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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