انشطار بالشريان الأورطى.. إنقاذ حياة عضو هيئة تدريس في جامعة أسيوط بجراحة دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الخميس، عن نجاح فريق جراحي بمستشفى القلب الجامعى في إجراء عملية جراحية ناجحة لإصلاح انشطار بالشريان الأورطى لعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة أسيوط يبلغ من العمر 46 عامًا يعانى المريض من آلام شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر.

وأكد عميد كلية الطب، على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للنهوض بمستشفياتها الجامعية والارتقاء والتحسين المستمر لخدماتها الطبية والعلاجية المقدمة؛ مشيدًا بقسم جراحة القلب و الصدر و نجاحه في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة والذي ينضم إلى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لكافة المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

وكشف الدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعى، أن الحالة كانت تعانى من آلام شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر و بعد إجراء الفحوصات تحت إشراف الأطباء بقسم أمراض القلب تبين أن المريض يعانى من انشطار بالشريان الأورطى مع عدم استقرار الحالة الصحية وعلى الفور تم تجهيز المريض للدخول إلى عمليات بشكل عاجل وطارئ واستغرقت العملية 6 ساعات .

وأشار الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، إلى أن الفريق الجراحي ضم الدكتور أحمد حمد طه أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو إبراهيم مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد ربيع مدرس مساعد بقسم جراحة القلب و الصدر و طبيب أحمد جاد الله معيد جراحة القلب والصدر وأطباء التخدير بقيادة الدكتور هاني مصطفى استشاري التخدير والرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المريض إلى الغرفة الخاصة به بعد استقرار الحالة الصحية له.