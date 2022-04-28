شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الألماني يوافق على إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس النواب في البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة اليوم الخميس على اقتراح بشأن دعم أوكرانيا يؤيد تسليم معدات عسكرية تشمل أسلحة ثقيلة إلى البلاد لمساعدتها في صد الهجمات الروسية.

وجاء في الاقتراح "إلى جانب العزلة الاقتصادية الواسعة وفصل روسيا عن الأسواق الدولية، فإن الوسيلة الأكثر أهمية وفاعلية لوقف الغزو الروسي هي تكثيف وتسريع تسليم أسلحة فعالة وأنظمة متطورة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة".

وأيد الاقتراح كل من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم إلى جانب نواب المعارضة المحافظين. حيث صوت 586 عضوا لصالحه مقابل 100 وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت، بحسب فولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان.