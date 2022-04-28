المفوضية الأوروبية تريد تعليق رسوم الاستيراد من أوكرانيا

بروكسل: قترحت المفوضية الأوروبية، تعليق رسوم الاستيراد على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، لمدة عام واحد.

ومن شأن الاقتراح، الذي وصفته المفوضية بـ "بادرة دعم غير مسبوقة لبلد في حرب"، أن يشهد أيضاً تعليق تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق والحماية المعمول بها على صادرات الصلب الأوكرانية لمدة عام واحد.

ويهدف الاقتراح للمساعدة في تعزيز صادرات أوكرانيا إلى الاتحاد والمساعدة في تخفيف الوضع الصعب للمنتجين والمصدرين الأوكرانيين في مواجهة الغزو العسكري الروسي.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، الأربعاء: "لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قدم من قبل مثل هذه التدابير لتحرير التجارة، وهي إجراءات غير مسبوقة في نطاقها، بمنح أوكرانيا صفر رسوم جمركية وحصة صفرية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذلك بـ "قرار مهم".

وأضاف في بيان على تليغرام "في الوقت الحالي، سيسمح لنا ذلك بالحفاظ على النشاط الاقتصادي في أوكرانيا، وإنتاجنا الوطني قدر الإمكان".

وعلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الموافقة على الإجراء، ليدخل حيز التنفيذ.