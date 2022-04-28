انت الان تتابع خبر ماني: هكذا ساعد ليفربول لاعبيه المسلمين في شهر رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل
2022-04-28 | 12:17
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كشف جناح ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، أن ناديه قد عدّل جدوله التدريبي خلال شهر رمضان الكريم؛ من أجل مساعدة لاعبيه المسلمين، مؤكدًا أن خوض المباريات والتدريبات في ظل الصيام ليس بالأمر السهل.
وقال ماني في حديثه لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "ليس الأمر سهلًا أن تتدرب وتلعب وأنت صائم؛ لكننا تحدثنا إلى المدرب وقائد الفريق عمّا إذا كان بإمكاننا تغيير الجدول خلال شهر رمضان، وبالفعل وافقوا".
ساديو ماني: ليفربول حاول تسهيل كل شيء على لاعبيه المسلمين خلال شهر رمضان
وأكمل: "أصبحنا خلال شهر رمضان نتدرب في الصباح، ثم كان لدينا وقت للراحة والعودة إلى المنزل. إذا كان تدريبنا المعتاد يقام في حوالي الساعة 2 أو 3 مساءً، والذي سيكون قاسيًا لو أُقيم في رمضان بنفس المواعيد؛ لكنهم قالوا نعم، وهذا سهّل الأمورَ علينا، ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا!".
وتابع: "الأمر صعب، لكن ليفربول حاول تيسير كل شيء لنا. تحدثنا إلى اختصاصية التغذية أيضًا، وسهلت علينا كل شيء لضمان أننا نستطيع القيام بعملنا خلال شهر رمضان".
وكان ماني قد أحرز هدفًا أسهم به في فوز ليفربول 2-0 على فياريال، أمسية الأربعاء 27 أبريل/ نيسان، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويوجد في صفوف ليفربول 4 لاعبين مسلمين، يُعتبرون من الأعمدة الهامة في تشكيلة "الريدز"، وهم: "المصري محمد صلاح ، الغيني نابي كيتا، الفرنسي إبراهيما كوناتيه، بالإضافة إلى ماني".