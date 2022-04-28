خريجو هندسة النفط يتظاهرون للمطالبة بالتعيين ويهدّدون بالتصعيد‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - تظاهر خريجو هندسة النفط أمام بوابات الوزارة مطالبين بتوفير الدرجات الوظيفية، مؤكدين عزمهم اللجوء الى خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

بأمل رفع الحيف وتحقيق المطالب... خريجو هندسة النفط ينظمون تظاهرة احتجاجية امام بوابات الوزارة , مؤكدين انه لا مجال أمامهم سوى التعيين ضمن تخصصهم.



ويتهم المتظاهرون هنا وزارة النفط باعتماد مبدأ المحسوبية والواسطات في توزيع الدرجات الوظيفية الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفعهم للتظاهر للمطالبة بحقوقهم مهددين بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويشكو هؤلاء الخريجون المتظاهرون من كثرة العمالة الاجنبية في الشركات النفطية التي تزاحمهم وتقلل فرصهم في العمل داخل الحقول والشركات النفطية.