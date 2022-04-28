أمريكا: الشرطي السابق المدان بقتل جورج فلويد يطلب من المحكمة إلغاء إدانته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قدم محامو ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، استئنافا للمحكمة لإلغاء إدانته بقتل جورج فلويد ، قائلين إن الإجراءات كانت مليئة بـ "سوء السلوك والتحيز لدرجة معيبة هيكليا".



ويعرض نص الاستئناف المكون من 82 صفحة عدة جوانب من الإجراءات، بما في ذلك الاحتجاجات خارج قاعة المحكمة، والدعاية واسعة النطاق قبل المحاكمة، وإعلان إدارة مينيابوليس أنها ستدفع تسوية بقيمة 27 مليون دولار لعائلة فلويد، كما تتهم الدعوى المدعين العامين بسوء السلوك.

واعتبر محاموه أن "هذه التغطية تمجد فلويد وتشيطن شوفين"، وطلبوا من محكمة الاستئناف إما إلغاء إدانته أو منحه محاكمة جديدة في مكان مختلف أو إعادة القضية إلى محكمة أدنى لإعادة المحاكمة.

واضافوا: "من أجل إدانة ضابط شرطة بالقتل، تتطلب قوانين ولاية مينيسوتا من الضابط استخدام القوة المميتة، القوة التي يعرفها المرء ستؤدي إما إلى الموت أو الأذى الجسدي الكبير.. إن وضع ركبتيك على ظهر المشتبه به لا تؤدي إلى خلق خطر حقيقي يسبب الوفاة أو الأذى الجسدي الجسيم"، في إشارة إلى وضع ضابط الشرطة شوفين ركبتيه على ظهر ورقبة الضحية فلويد، مما أدى إلى اختناقه.

وفي أبريل 2021 ، أدين شوفين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، والقتل غير العمد، والقتل من الدرجة الثالثة، وحكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة ونصف بتهمة قتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد.