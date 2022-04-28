بولندا تؤكد أن حوالي 4.3 ألف مهاجر حاولوا الدخول عبر الحدود من بيلاروس هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة الحدود البولندية أن 4283 مهاجرا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني من الأراضي البيلاروسية، منذ بداية العام الجاري.



وقال جهاز حرس الحدود البولندي اليوم الخميس في بيان على "تويتر": "في 27 أبريل، حاول 28 أجنبيا، وهم مواطنون من مصر واليمن وسوريا والعراق، دخول بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروس. وتم تسجيل 977 محاولة هذا الشهر لدخول بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروس، وبلغ عدد المحاولات منذ بداية العام الجاري 4283 محاولة".

ووفقا لإدارة الحدود البولندية حاول خلال العام الماضي 39.7 ألف شخص عبور الحدود البولندية - البيلاروسية بشكل غير قانوني.

وقد فرضت السلطات البولندية بسبب أزمة الهجرة في حالة الطوارئ على الحدود في عام 2021، وبدأت بإقامة الجدران والأسلاك الشائكة لتعزيز أمن الحدود.

وأصبح الوضع على حدود بيلاروسيا وبولندا أكثر تعقيدا في نوفمبر من العام الماضي، عندما اقترب عدة آلاف من المهاجرين من دول الشرق الأوسط الذين أرادوا الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الحدود البولندية من الجانب البيلاروسي.

وتمت إقامة مخيم للاجئين على الأراضي البيلاروسية بالقرب من الحدود البولندية، قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم في وقت لاحق.