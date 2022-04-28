ستولتنبيرغ يؤكد أن دول الناتو قدمت لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الناتو أن الدول الأعضاء في الحلف قدمت بالفعل حتى الآن مساعدات لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار.



وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "الحلفاء في الناتو قدموا لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت الأنباء أن الدول الغربية وافقت على توسيع إمدادات الأسلحة إلى كييف خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو وشركاء الحلف، عقد مؤخرا بقاعدة رامشتاين في ألمانيا.