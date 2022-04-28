منذ بدء الجائحة.. تايوان تشهد أسوأ تفش لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد تايوان، التي لم تشهد في السابق عددا كبيرا من إصابات فيروس كورونا، حاليا أسوأ تفش للفيروس منذ بدء الجائحة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 11000 إصابة جديدة اليوم الخميس.



وأعلن وزير الصحة بالجزيرة، تشين شيه تشونغ، عن اكتشاف 11353 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب حالتي وفاة.

وخلال مؤتمر صحفي يومي عقده مركز القيادة المركزية للأوبئة، ذكر أن 99.7 بالمئة من حالات التفشي الحالي إما لم تظهر عليها أعراض، أو ظهرت عليها أعراض طفيفة.

وجاء معظم وفيات كوفيد -19 وعددها 858 في تايوان خلال صيف 2021. وحتى الشهر الجاري، كان ذلك يعد التفشي الاكبر في الجزيرة.