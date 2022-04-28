شكرا لقرائتكم خبر عن في أول زيارة له.. المستشار الألماني يصل إلى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم إلى العاصمة اليابانية طوكيو في أول زيارة رسمية له لقارة آسيا. ومن المقرر أن يلتقي شولتس برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والمشاركة في مؤتمر اقتصادي في طوكيو. وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالعالم (جي7) هذا العام، في حين تُعدّ اليابان العضو الآسيوي الوحيد بالمجموعة التي ستتولى رئاستها العام القادم. وهذه أول زيارة لشولتس لليابان ولقارة أسيا منذ توليه مهام منصبه.