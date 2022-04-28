27 أبريل , 2022
واشنطن: وصل الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، مساء الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا الخميس .
ومن المقرر أن يقوم بزيارة لموقع لم يتم بعد الكشف عنه خارج العاصمة الخميس.
وكما حدث خلال الزيارة السابقة لغوتيريش لموسكو هذا الأسبوع، فإن من المرجح أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية هو الوضع في ميناء ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا حيث يحاصر الجيش الروسي قوات ومدنيين أوكرانيين.
كان غوتيريش قد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في موسكو، ثم توجه بالقطار من بولندا إلى كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش يلتقي قادة أوكرانيا في كييف الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.