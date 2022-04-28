27 أبريل , 2022 أطلقت شركة روبوروك المكنسة الروبوتية Q7 الجديدة المجهزة بمحطة شفط، والتي بالتنظيف لفترة أطول دون تدخل المستخدم. وأوضحت الشركة الصينية أن محطة التفريغ الأوتوماتيكي Pure تتيح تشغيلاً يصل إلى 7 أسابيع، حيث يعتمد كيس الغبار سعة 2.5 لتر للمحطة الأساسية بشكل كبير على الاتساخ وكثافة الاستخدام. وتزال الأوساخ بالمكنسة وفرشاة مطاطية صلبة دوارة، بقوة شفط 2700 باسكال، ويسكب الماء من خزان المياه العذبة بسعة 180 ميللي لتر على الممسحة.

كانت هذه تفاصيل خبر روبوروك تطلق مكنسة روبوتية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.