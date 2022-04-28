وكالة أوروبية: 2.3 مليون لاجئ أوكراني تقدموا بطلب حماية

أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للاجئين، ومقرها مالطا، الأربعاء، بأن حوالي 2.3 مليون لاجئ من أوكرانيا تقدموا، حتى الآن، بطلبات للحصول على حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

ويمثل هذا حوالي 44% من سكان أوكرانيا الذين فروا من البلاد إلى الآن، بحسب تحليل مبدئي.

وتقدم نحو 300 ألف لاجئ أوكراني أسبوعياً للحصول على الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو سويسرا.

ويتيح هذا الوضع لهؤلاء حقوقاً مهمة مثل تصاريح العمل والحصول على الرعاية الطبية والسكن ومميزات اجتماعية لفترة تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام.

وبحسب الوكالة الأوروبية، وصل 4.6 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ نشوب الحرب.

ووصل معظمهم، 2.9 مليون لاجئ، إلى بولندا، ووصل نحو 800 ألف إلى رومانيا وحوالي 500 ألف إلى المجر و 360 ألفاً إلى سلوفاكيا.