3 أسرار لا تعرفها في تطبيق صور آيفون

نيويورك: يحتاج أي شخص لديه جهاز آي فون إلى التحقق من تطبيق الصور على الفور، فهو يحتوي على بعض الحيل الذكية التي يجهلها الكثيرون.

فيما يلي بعض الأسرار التي لا تعرفها عن تطبيق صور آي فون، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

البجث عن الصور

يمكنك العثور على أي صورة في ثوانٍ، ويعود الفضل في ذلك إلى وظيفة البحث في آي فون، والتي تستخدم تحليل صور الكمبيوتر الفعالة لمعرفة ما يحدث في صورك. وكما لو كنت تبحث في صور غوغل، فستتمكن من العثور على الصور ذات الصلة في ملفك الخاص.

إخفاء صورك

يحتوي جهاز آي فون الخاص بك على حيلتين لإخفاء صورك، واستخدام كليهما مهم. وربما تحاول إخفاء لقطات شاشة لهدية عيد ميلاد أو صور تقدم فقدان الوزن أو شيء أكثر حميمية. ومهما كان الأمر، تذكر أنه لا يمكنك إخفاء الصور فحسب، بل يمكنك إخفاء مجلد آي فون المخفي نفسه أيضا. لذلك تحصل على حماية مضاعفة من الأصدقاء الفضوليين.

وتوضح أبل "عند إخفاء الصور ومقاطع الفيديو، فإنها تنتقل إلى الألبوم المخفي، بحيث لا تظهر في مكتبتك أو في ألبومات أخرى أو في أداة الصور على شاشتك الرئيسية". وباستخدام iOS 14 يمكنك إيقاف تشغيل الألبوم المخفي، بحيث تكون الصور مخفية تمامًا، ويمكنك إظهار الصور ومقاطع الفيديو وإعادة تشغيل الألبوم المخفي متى شئت.

لإخفاء الصور، اختر صورة ثم انقر فوق الزر "مشاركة" - الذي يبدو كسهم يرتفع من صندوق، ثم اختر خيار إخفاء الصورة أو الفيديو. يمكنك أيضًا تحديد صور متعددة وإخفاءها جميعًا مرة واحدة. ولإلغاء إخفاء الصورة، ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات مع تحديد إظهار.

ترجمة اللغات الأجنبية

يمكن لجهاز آي فون ترجمة أي علامة بلغة أجنبية على الفور. التقط صورة لما تريد ترجمته ثم ابحث عنها في تطبيق الصور، بعد ذلك اضغط بإصبعك لأسفل واسحب إصبعك فوق النص. واستخدم هذا لتمييز النص تمامًا كما تفعل في المستند. الآن انقر فوق "ترجمة" في القائمة المنبثقة التي تظهر أعلى النص، وسيقوم تلقائيًا بترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية (أو لغة أخرى من اختيارك)، بحسب صحيفة ذا صن.