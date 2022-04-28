روسيا: خبراء في الولايات المتحدة يبحثون حقيقة وجود المعامل البيولوجية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن الخبراء الأمريكيين يبحثون في الوثائق المقدمة حول حقيقة وجود وعمل المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.



وجاء في بيان السفارة الروسية: "نلاحظ أن الخبراء الأمريكيين يحللون وبشكل متزايد وبدقة، الحقائق التي كشفتها قواتنا المسلحة حول الأنشطة البيولوجية العسكرية غير المشروعة للبنتاغون في أوكرانيا".

وأضافت السفارة: يطرح الخبراء تساؤلات فعلية حول حقيقة وجود المختبرات البيولوجية في أوكرانيا التي تمولها الولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى أنه وفقا لقانون الولايات المتحدة، يُسمح بالبحث في قضايا إنشاء أسلحة بيولوجية بموافقة الحكومة، و"تجرى التجارب خارج الولاية القضائية الوطنية".

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فإن صندوق الاستثمار الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا. كما شارك رؤساء الإدارات وموظفو الجانب الأمريكي (المتخصص)، وكذلك شركات المقاولات الرئيسية التابعة لها، في إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية، وكانت هذه الشركات مرتبطة مباشرة بنجل جو بايدن.

وأعلن الجانب الروسي أسماء القيمين الغربيين على المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.