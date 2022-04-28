المغرب.. عائلات 44 من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد تطالب بجثث أبنائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "المساء" المغربية أن عائلات 44 مفقودا من اللاجئين غير الشرعيين تطالب السلطات المغربية المختصة بالكشف عن مصير جثث أبنائها.



وأفيد في هذا الشأن بأن عائلات المهاجرين السريين (غير الشرعيين) المفقودين بساحل "طرفاية"، استنكرت ما وُصف بـ"استمرار حالة الغموض التي تلف قضية 44 شابا مفقودا".

واتهمت هذه العائلات السلطات المغربية المحلية بمنطقة العيون بـ"التلكؤ في تقديم أي أخبار بخصوص جثث الضحايا، الذين امتطوا قاربا مطاطيا انطلاقا من ساحل طرفاية يوم 27 من شهر مارس المنصرم في اتجاه جزر الكناري، قبل أن تنقطع الاتصالات بهم".