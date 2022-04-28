الارشيف / اخبار العالم

المغرب.. عائلات 44 من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد تطالب بجثث أبنائها

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. عائلات 44 من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد تطالب بجثث أبنائها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "المساء" المغربية أن عائلات 44 مفقودا من اللاجئين غير الشرعيين تطالب السلطات المغربية المختصة بالكشف عن مصير جثث أبنائها.

 

وأفيد في هذا الشأن بأن عائلات المهاجرين السريين (غير الشرعيين) المفقودين بساحل "طرفاية"، استنكرت ما وُصف بـ"استمرار حالة الغموض التي تلف قضية 44 شابا مفقودا".

 

واتهمت هذه العائلات السلطات المغربية المحلية بمنطقة العيون بـ"التلكؤ في تقديم أي أخبار بخصوص جثث الضحايا، الذين امتطوا قاربا مطاطيا انطلاقا من ساحل طرفاية يوم 27 من شهر مارس المنصرم في اتجاه جزر الكناري، قبل أن تنقطع الاتصالات بهم".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا