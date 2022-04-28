وزارة البناء الروسية تؤكد أن روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الروسية عن خططها للمساعدة في ترميم مدينة ماريوبول بعد الدمار الذي تعرضت له جراء قصف القوات الأوكرانية والمتطرفين والمرتزقة.



وقال إيريك فايزولين، وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية الروسي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول:"نحن نخطط".

وأوضح الوزير الروسي: "حاليا نجري عمليات المسح الضررورية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن بدء عودة الحياة لطبيعتها في مدينة ماريوبول (في منطقة دونباس) وأنه صار بإمكان السكان التنقل بحرية في المدينة.