شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاهل الأردني غادر إلى الولايات المتحدة بزيارة خاصة تتبعها زيارة عمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

غادر الملك الأردني عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، صباح اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله غادرا اليوم أرض الوطن، في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.